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Öztekin: Biz erkekler, kadınların emeğini ve hakkını asla ödeyemeyiz

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, özel bireylerin anneleri ile eşi Dilek hanımla beraber sık sık biraraya geldiklerini hatırlatarak, “O annelerle biraraya gelince kadının kutsal bir varlık olduğunu daha da iyi anlıyorum” dedi.

20 Aralik 2017 09:27
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“Ak Parti, aslında bir kadın hareketidir. Ak Parti, kadınların çalışmasıyla, kadınların gücüyle bu hale gelmiştir” diyen Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Eğer Ak Parti bugün bu durumdaysa, bunda en büyük katkı kadınlarımızdadır.  Önemli olan kadın kardeşlerimizin desteğini alabilmektir. Biz erkekler sizlerin emeğini asla ödeyemeyiz” dedi.


Ak Parti’nin Türkiye’de hiç bir partinin önem vermeyeceği kadar kadına önem veren bir parti olduğunu kaydeden Başkan Ümit Öztekin, “Özel bireylerimizin anneleriyle eşim Dilek hanımla birlikte bir araya geldiğimiz zaman, kadınlarımızın ne kadar kutsal bir varlık olduğunu bir kez daha anlıyorum” derken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu kadar iç ve dış düşmanlara rağmen, 15 Temmuz’da uçaklarla silahlarla karşısına çıkmalarına rağmen hala ayakta kalabiliyor olmasının arkasında annelerimizin duaları olduğunu kaydetti.


“Ak Parti bu yüzden kadınlara ve kadın hareketine çok önem veriyor. Ak Parti bu ülkeden gidince, bizim değerimizi daha iyi anlayacaklardır. Bugün aç kurtlar gibi ellerini ovuşturanlar, ağızlarının suyu akanlar, öyle bekleşiyorlar ki” diyen Öztekin, “Biz erkekler kadınlarımızın emeğini ve hakkını kesinlikle ödeyemeyiz” diyerek sözlerini  tamamladı. 

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