Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Başkan Öztekin bastırdı, Demircilik’te restorasyon alanı genişledi

Antalya’da Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısına katılan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Antalya Rolove ve Anıtlar Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Demircilik’in de bir bölümüne kapsayan Hanönü Meydan Düzenleme ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restore edilecek bina sayısının arttırılmasını sağladı.

26 Aralik 2017 18:26
Yorum Sayısı :0  

Antalya’da Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısına katılan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Antalya Rolove ve Anıtlar Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Demircilik’in de bir bölümüne kapsayan Hanönü Meydan Düzenleme ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restore edilecek bina sayısının arttırılmasını sağladı. Hanönü Meydan Düzenleme ve Cephe Sağlıklaştırma çalışmaları hızla devam ederken bölgenin de çehresi hızla değişiyor. 
Bir yandan Elmalı’nın tarihi değerlerini ortaya çıkarma ve gelecek kuşaklara aktarma gayretinde içinde olan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, diğer yandan ilçenin özellikle iç turizmden hak ettiği pastayı alması mücadelesini veriyor. Tarihi sokaklarının turizmde bir cazibe alanı olması için göreve geldiğinden bu yana sokak sağlıklaştırma projelerine büyük önem veren Başkan Öztekin, bu bağlamda restorasyon çalışmalarında bir bölümü kalan Demircilik’in, özellikle kalaycı, demirci ve kelleci gibi yok olmaya başlayan mesleklerin son ustaları tarafından işletilen dükkanların olduğu bölümünde restorasyon kapsamına alınması gerektiğini Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu toplantısında üyelerle paylaştı. 
Kurulun Elmalı ile ilgili bu gündem maddelerini kabul ettiğini kaydeden Başkan Öztekin, “Demircilik çarşısında restorasyon çalışmaları kaldığı yerden devam edecek. Yeni bir ihale ile kelleci, demirci ve kalaycı dükkanlarının bulunduğu noktadan itibaren Tedaş tarafından kullanılan binadan devamla çalışmalar daha önce dış cephe giydirmesi yapılan dükkanlarda sonlandırılacak” dedi.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Başkan Öztekin bastırdı, Demircilik’te restorasyon alanı genişledi
Öztekin: Biz erkekler, kadınların emeğini ve hakkını asla ödeyemeyiz
Dilek Boğatimur: ÇKS kayıtları 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı
Ayın en başarılı 3 polisi arasında Elmalı’dan bir de polis var
Davulcuya bahşiş Akar’dan
Elmalı Tarım Kredi, zor gününde çiftçinin yanında
Başkan Öztekin’den haberimize duyarlılık
Başkan Ümit Öztekin, görev yapan eski kadın kolları başkanlarını unutmadı
Elmalı’da çifte “seçim” heyecanı
Elmalı’nın ana arterine kendini bilmez sürücüler için hız kesiciler



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.