Başkan Öztekin bastırdı, Demircilik’te restorasyon alanı genişledi

Antalya’da Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu toplantısına katılan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Antalya Rolove ve Anıtlar Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen ve Demircilik’in de bir bölümüne kapsayan Hanönü Meydan Düzenleme ve Cephe Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restore edilecek bina sayısının arttırılmasını sağladı. Hanönü Meydan Düzenleme ve Cephe Sağlıklaştırma çalışmaları hızla devam ederken bölgenin de çehresi hızla değişiyor.

Bir yandan Elmalı’nın tarihi değerlerini ortaya çıkarma ve gelecek kuşaklara aktarma gayretinde içinde olan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, diğer yandan ilçenin özellikle iç turizmden hak ettiği pastayı alması mücadelesini veriyor. Tarihi sokaklarının turizmde bir cazibe alanı olması için göreve geldiğinden bu yana sokak sağlıklaştırma projelerine büyük önem veren Başkan Öztekin, bu bağlamda restorasyon çalışmalarında bir bölümü kalan Demircilik’in, özellikle kalaycı, demirci ve kelleci gibi yok olmaya başlayan mesleklerin son ustaları tarafından işletilen dükkanların olduğu bölümünde restorasyon kapsamına alınması gerektiğini Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu toplantısında üyelerle paylaştı.

Kurulun Elmalı ile ilgili bu gündem maddelerini kabul ettiğini kaydeden Başkan Öztekin, “Demircilik çarşısında restorasyon çalışmaları kaldığı yerden devam edecek. Yeni bir ihale ile kelleci, demirci ve kalaycı dükkanlarının bulunduğu noktadan itibaren Tedaş tarafından kullanılan binadan devamla çalışmalar daha önce dış cephe giydirmesi yapılan dükkanlarda sonlandırılacak” dedi.