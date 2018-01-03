Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü artık “vekille” yönetilmiyor

2017 Mart ayından bu yana Elmalı İlçe Müdürlüğü görevini vekaleten sürdüren Akif Tak, 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle asaleten görevine devam ediyor.

Akif Tak hakkında

İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif TAK 16 yıldır Muhammed Hamdi Yazır Ortaokulu´nda görev yaptıktan sonra 2014 yılı sonundan itibaren aynı okulda Okul Müdürlüğü görevine atandı. Branşı Beden Eğitimi olan Akif TAK Elmalı ilçesinde sportif faaliyetlerde hep en önde olmuş ve bir çok başarılı projenin mimarı oldu. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvalarında renkli projeleri büyük beğeni topladı. 2017 Mart ayında vekaleten İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Tak, 2017 yılının son haftasında başarı ile sürdürdüğü bu görevine asaleten devam edecek.