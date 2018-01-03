Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü artık “vekille” yönetilmiyor

2017 Mart ayından bu yana Elmalı İlçe Müdürlüğü görevini vekaleten sürdüren Akif Tak, 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle asaleten görevine devam ediyor.

03 Ocak 2018 11:16
Yorum Sayısı :0  

2017 Mart ayından bu yana Elmalı İlçe Müdürlüğü görevini vekaleten sürdüren Akif Tak, 28 Aralık 2017 tarihi itibariyle asaleten görevine devam ediyor. 
Akif Tak hakkında
İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif TAK 16 yıldır Muhammed Hamdi Yazır Ortaokulu´nda görev yaptıktan sonra 2014 yılı sonundan itibaren aynı okulda Okul Müdürlüğü görevine atandı. Branşı Beden Eğitimi olan Akif TAK  Elmalı ilçesinde sportif faaliyetlerde hep en önde olmuş ve bir çok başarılı projenin mimarı oldu. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvalarında  renkli projeleri büyük beğeni topladı. 2017 Mart ayında vekaleten İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Tak, 2017 yılının son haftasında başarı ile sürdürdüğü bu görevine asaleten devam edecek.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Elmalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü artık “vekille” yönetilmiyor
Başkan Öztekin bastırdı, Demircilik’te restorasyon alanı genişledi
Öztekin: Biz erkekler, kadınların emeğini ve hakkını asla ödeyemeyiz
Dilek Boğatimur: ÇKS kayıtları 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı
Ayın en başarılı 3 polisi arasında Elmalı’dan bir de polis var
Davulcuya bahşiş Akar’dan
Elmalı Tarım Kredi, zor gününde çiftçinin yanında
Başkan Öztekin’den haberimize duyarlılık
Başkan Ümit Öztekin, görev yapan eski kadın kolları başkanlarını unutmadı
Elmalı’da çifte “seçim” heyecanı



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.