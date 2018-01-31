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ASAT, Akçay’da çalışmalara bahara kadar ara verdi

ASAT, Akçay’da kış şartları nedeniyle vatandaş sıkıntı çekmesin diye çalışmalara bahara kadar ara verdi

31 Ocak 2018 09:06
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Bir yandan Büyükşehir, diğer yandan Elmalı Belediyesi Akçay’ı yatırım yağmuruna tuttu. ASAT tarafından başlatılan ve yüzde 80’i tamamlanan kanalizasyon çalışmalarına, yağış ve karlı havalarda vatandaşların daha fazla mağdur olmaması için bahar mevsimine kadar ara verilirken, toplam 15 kilometrelik kanalizasyon çalışmalarında sadece ana yolla, merkez cami çevresindeki çalışmaların kaldığı gözleniyor. Akçay’ı sağlıklı bir altyapıya kavuşturmak için başlatılan çalışmaların yaklaşık 2 milyon liralık bir proje olduğu öğrenildi. 
Bu arada Akçay’a 1,5 milyon lira maliyetli paket arıtma tesisi kurulumu da tamamlanırken, sadece Akçay’ın değil, Gömbe’nin atık sularının da paket arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra dereye bırakılacağı kaydedildi.

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