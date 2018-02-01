Elmalı Şoförlerde genel kurul heyecanı

Elmalı Şoförler ve Nakliyeciler Odası genel kurul heyecanı yaşıyor. Mevcut başkan Arif Kıvrak’ın tek aday olmasının beklendiği olağan genel kurul, pazar günü saat 10.00 Elmalı Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Şoförlerin pazar günkü toplantısına bir üst kuruluş olan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere büyük bir ihtimalle katılmayacak. Geçtiğimiz günlerde seçimini yapan ve açık farkla tekrar Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlık koltuğuna üyelerinin güven oyunu alarak oturan, aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili görevini sürdüren Mehmet Ali Alkan ile bazı oda başkanlarının katılması bekleniyor. Büyük bir olasılıkla Mehmet Ali Alkan divan başkanı olarak genel kurulu yönetecek.

Elmalı Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Arif Kıvrak, tüm üyeleri pazar günkü genel kurula davet ederken, genel kurulda ortaya çıkacak sonucun şimdiden şoför esnafına ve ülkemize ve Elmalı’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.