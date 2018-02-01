İçme suyu bitti, kanalizasyon bitti SIRA GELDİ YAĞMUR SUYUNA

Bir yandan restorasyon, diğer yandan altyapı çalışmaları. Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi ortak bir çalışma ile Hanönü ve Demircilik Caddesi’nin bir bölümünde hem üstyapıyı güzelleştiriyor, hem de altyapıyı sağlıklaştırıyor. Daha önce içme suyu hattı yenilenen Hanönü ve Demircilik Caddesi’nin bir bölümünde, bu çalışmaların bitirilmesinin ardından süratle bu kez kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. Kanalizasyon çalışmalarının daha da hızlı sonuçlandırılması için Elmalı Belediyesi, ASAT’a araç ve personel desteğinde bulunurken, belediyenin bu desteği ile çalışmalar kısa sürede sonlandı.