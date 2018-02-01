İçme suyu bitti, kanalizasyon bitti SIRA GELDİ YAĞMUR SUYUNA
Bir yandan restorasyon, diğer yandan altyapı çalışmaları. Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi ortak bir çalışma ile Hanönü ve Demircilik Caddesi’nin bir bölümünde hem üstyapıyı güzelleştiriyor, hem de altyapıyı sağlıklaştırıyor. Daha önce içme suyu hattı yenilenen Hanönü ve Demircilik Caddesi’nin bir bölümünde, bu çalışmaların bitirilmesinin ardından süratle bu kez kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. Kanalizasyon çalışmalarının daha da hızlı sonuçlandırılması için Elmalı Belediyesi, ASAT’a araç ve personel desteğinde bulunurken, belediyenin bu desteği ile çalışmalar kısa sürede sonlandı.
01 Subat 2018 18:12
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Bir yandan restorasyon, diğer yandan altyapı çalışmaları. Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi ortak bir çalışma ile Hanönü ve Demircilik Caddesi’nin bir bölümünde hem üstyapıyı güzelleştiriyor, hem de altyapıyı sağlıklaştırıyor. Daha önce içme suyu hattı yenilenen Hanönü ve Demircilik Caddesi’nin bir bölümünde, bu çalışmaların bitirilmesinin ardından süratle bu kez kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. Kanalizasyon çalışmalarının daha da hızlı sonuçlandırılması için Elmalı Belediyesi, ASAT’a araç ve personel desteğinde bulunurken, belediyenin bu desteği ile çalışmalar kısa sürede sonlandı.
Son olarak yağmur suyu deşarj çalışmalarının yapılacağını, su ve kanalizasyon çalışmalarında olduğu gibi Hanönü ve Demircilik’in baştan sona kazılmayıp, belirli noktalarda çalışma yapılacağını kaydeden yetkililer, belirli noktalardan Ağalar Yokuşu’nun başında bulunan ızgaralara yağmur suyu deşarj borularının bağlanılacağını kaydettiler.
“Herşeyden önce esnafımıza ve halkımıza verdiğimiz rahatsızlıkdan dolayı özür dileriz. Ancak bu çalışmaların yapılması insan ve çevre sağlığı açısından son derece gerekliydi” diyen yetkililer, aynı anda hem içme suyu hattının, hem de kanalizasyon döşenmemesi ile ilgili çevre esnaftan gelen bazı eleştirilere ise, “İçme suyu hattı ile kanalizasyon hattının birbirinden uzak olması lazım. Caddeyi enine boydan boya kazmak işin daha fazla uzamasına, yapılan masrafın artmasına ve vatandaşımızın çektiği sıkıntının daha da katlanmasına yol açacağı için önce içmesuyu hattını yeniledik. Ardından hemen kanalizasyon çalışmalarına başladık ve süratle bitirdik. Altyapı olarak bir tek yağmur suyu drenaj kanalları kaldı. Bu çalışmalarımızı kısa sürede bitirip, Elmalı belediyemize teslim edeceğiz. Hanönü ve Demircilik Caddesi’nin çalışma yapılan bölümlerinde altyapı sorunu gibi birşey kalmayacağı gibi, en az 80-100 yıl da buralarda bir çalışma yapılmasına gerek kalmayacak. Altyapısıyla, üst yapısıyla, restore edilen ve tarihi bir kimlik kazandırılmasıyla Hanönü ve Demircilik yepyeni ve sağlıklı bir kimliğe de kavuşmuş olmakla kalmayacak gelecek kuşaklara da aktarılacak” dediler.
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