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Elmalı Belediye Meclisi’nin Şubat olağan toplantısı yarın yapılacak

Elmalı Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısı 2 Şubat 2018 Cuma günü (yarın) saat 10.00’da başkanlık makamındaki toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

01 Subat 2018 21:04
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Elmalı Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısı 2 Şubat 2018 Cuma günü (yarın) saat 10.00’da başkanlık makamındaki toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Yoğun ve önemli bir gündemi görüşüp karara bağlayacak olan Elmalı Belediye Meclisi’nin gündem maddeleri arasında Pazar Yerleri Yönetmeliği’de bulunuyor.
Meclis ilçenin Gündoğan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Belediye Parkının 1 nolu Lokanta binasının kiraya verilmesini görüşecek, Belediye İlan ve Reklam Vergisi ödeme sürelerini belirleyecek. Elmalı Be-lediye Meclisi ayrıca ilçenin Eymir Mahallesi 1764 ve 1761 parsel nolu taşınmazların Köy Meydanı yapılması amacıyla satın alınması veya Belediyeye ait taşınmazlarla takas edilmesini de görüşülecek. İlçenin Yeni Mahalle Çingen Tepesi mevkiinde bulunan 312 ada 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların Belediye tarafından satın alınmasını da karara bağlayacak meclis, İlçenin Gündoğan Mahallesi 1002 ada 3 parsel üzerinde bulunan 16 bağımsız bölüm nolu taşınmazın satışını görüşecek.
Elmalı Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısında İmar ile ilgili konular da karara bağlanacak. İmar ile ilgili görüşülecek konular arasında İlçenin Karyağdı Mahallesi 138 ada ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile Yeni Mahalle 111 ada 82 parselle ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri bulunuyor.  İmarla ilgili yeni müracaatlarda meclis gündeminde yer alıyor. 

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