Elmalı'da Hava
ANKET
Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden uyarı : Sis yokken sis lambası kullanmak ceza nedenidir
Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantılarda vatandaşlar bazı konu ve sorunları gündeme taşıyorlar
02 Subat 2018 07:50
Yorum Sayısı :0
Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen Mahalle toplantılarının biri de Kapalı Pazar esnafı ile gerçekleştirildi. Sözkonusu toplantıya katılan esnaflardan bazıları gece-gündüz sis lambasını yakan araç sürücülerinden şikayetçi oldular. Toplantıya katılan emniyet yetkilileri, sis olmadığı halde gece ya da gündüz sis lambasını yakmanın yasak olduğunu kaydettiler ve cezai bir müeyyidesinin bulunduğu konusunda da Elmalılı sürücüleri uyardılar. Yetkililer bu tür araçların tespit edilmesi halinde para cezası kesildiğini kaydederek, “Sisli havalarda nasıl sis lambalarını kullanmanız gerekiyorsa, sis olmadığı zamanlarda da sis lambasını kullanmamanız yasa gereği” dediler.
|
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar