Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden uyarı : Sis yokken sis lambası kullanmak ceza nedenidir

Elmalı İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz’ın başkanlığında düzenlenen Mahalle toplantılarının biri de Kapalı Pazar esnafı ile gerçekleştirildi. Sözkonusu toplantıya katılan esnaflardan bazıları gece-gündüz sis lambasını yakan araç sürücülerinden şikayetçi oldular. Toplantıya katılan emniyet yetkilileri, sis olmadığı halde gece ya da gündüz sis lambasını yakmanın yasak olduğunu kaydettiler ve cezai bir müeyyidesinin bulunduğu konusunda da Elmalılı sürücüleri uyardılar. Yetkililer bu tür araçların tespit edilmesi halinde para cezası kesildiğini kaydederek, “Sisli havalarda nasıl sis lambalarını kullanmanız gerekiyorsa, sis olmadığı zamanlarda da sis lambasını kullanmamanız yasa gereği” dediler.