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Büyükşehir slayt eşliğinde Elmalı’da yaptıklarını anlattı

Büyükşehir Belediyesi Ölçme ve Değerlendirme Birimi personeli Akın İmdat, Seda Duran ve Canan Yılmaz tarafından katılımcılara slayt eşliğinde, Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılından bugüne kadar hayata geçirdiği vizyon projeleri ile sunulan hizmetler anlatıldı.

02 Subat 2018 08:01
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Büyükşehir Belediyesi Ölçme ve Değerlendirme Birimi personeli Akın İmdat, Seda Duran ve Canan Yılmaz tarafından katılımcılara slayt eşliğinde, Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılından bugüne kadar hayata geçirdiği vizyon projeleri ile sunulan hizmetler anlatıldı.

Elmalı Kapalı Halk Pa-zarı içinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi  ASMEK kurs merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Dilaver Demir, Büyükşehir Elmalı Hizmet Birimi Şube Müdürü Mahmut Cevat Yazıcı, ASAT Şube Müdürü İbrahim Akiş, Elmalı Toptancı Hal Müdürü Süleyman Kara, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Şerife Kurtulmuş, Muhtarlar ve Büyükşehir çalışanları katıldı.

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