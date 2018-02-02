Büyükşehir slayt eşliğinde Elmalı’da yaptıklarını anlattı

Büyükşehir Belediyesi Ölçme ve Değerlendirme Birimi personeli Akın İmdat, Seda Duran ve Canan Yılmaz tarafından katılımcılara slayt eşliğinde, Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılından bugüne kadar hayata geçirdiği vizyon projeleri ile sunulan hizmetler anlatıldı.

02 Subat 2018 08:01

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