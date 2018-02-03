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TÜREL : ELMALI'YI DENİZE GETİRECEĞİZ
Finike vatandaşlarla biraraya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Elmalılıların yaz aylarında çor-çocuk ailecek gittikleri ve denize girdikleri Finike’den Elmalılı hanımlara müjde verdi.
03 Subat 2018 23:37
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Finike vatandaşlarla biraraya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Elmalılıların yaz aylarında çor-çocuk ailecek gittikleri ve denize girdikleri Finike’den Elmalılı hanımlara müjde verdi. Finike’deki kadınlar plajına girişin ücretsiz olduğunu hatırlatan Türel,”adece Finike'ye hizmet etmeyecek, ücretsiz koyacağımız servisle Elmalılı kadınlarımız da gelecek, denizden faydalanacak. Elmalı'ya deniz götürüyoruz diyemeyiz ama Elmalı'yı denize getiriyoruz” dedi.
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