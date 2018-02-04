Elmalı Ulaştırma Hizmetleri Odası'nda iki başkan adayı yarışıyor

Bugün olağan seçimli genel kurulunu yapan Elmalı Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nda, seçimin yapılmasına iki gün kala sürpriz bir şekilde başkan adaylığını açıklayan aynı zamanda Elmalı Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Baldıroğlu’nun yanısıra, mevcut başkan Arif Kıvrak yarışıyor.

Akif Kıvrak’ın yönetim listesinde Yusuf Açıkgöz, Mürsel Uludağ, Nazır Tosun, Saim Kalın, İlhami Eriş ve Osman Özkaya, Denetim Kurulu’nda ise Nevzat Seçmen, Salih Durmuş ve Mehmet Ali Topakçı yeralıyor.

Ahmet Baldıroğlu’nun listesinde ise; Ali Özkan, Bekir Ulus, Süleyman Durmuş, Murat Aydoğan, Ramis Sarı ile Salih Gürkaş, Denetim Kurulu’nda ; Rıza Yatla, Yasin Bozdemir ve Hüseyin Ayar yer alıyor.