Elmalı Şoförlerde Arif Kıvrak tekrar başkan

Elmalı Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası'nda bugün yapılan seçimlerde mevcut başkan Arif Kıvrak ve ekibi tekrar seçildiler.

Olağan seçimli genel kurulunu yapan Elmalı Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası’nda, seçimin yapılmasına iki gün kala sürpriz bir şekilde başkan adaylığını açıklayan aynı zamanda Elmalı Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Baldıroğlu’nun yanısıra, mevcut başkan Arif Kıvrak yarıştı. Kullandıkları oyları geçerli sayılan 166 üyeden 133’ünün oyunu alan Arif Kıvrak tekrar başkan seçilirken, diğer aday Ahmet Baldıroğlu ise 33 oy aldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Kaş Esnaf Odası'nın genel kuruluna katıldıktan sonra Elmalı'ya geldi ve seçimin yapıldığı salona giderek iki adaya hayırlı olması temennisinde bulundu.