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Elmalı Belediye Meclisi’nde Plan ve Bütçe Komisyonu çalıştırılacak

Elmalı Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı geride bıraktığımız cuma günü yapıldı.

04 Subat 2018 23:08
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Elmalı Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. CHP’den Salih Arı, Ak Parti’den Halil Öztürk’ün katılmadığı meclis toplantısına Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile Ak Partili Meclis Üyesi İsmail Lök arasındaki “Meclis üyesi imar takibi yapamaz” tartışması damgasını vurdu.
Meclis toplantısında varolan iki komisyondan sadece İmar Komisyonu’nun çalıştığını, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ise bugüne kadar hiç toplanmadığını kaydeden Belediye Başkanı Ümit Öztekin, meclisin görüştüğü tüm konuların önce ilgili komisyonda detaylı bir şekilde görüşüldükten sonra meclise gelmesinin daha doğru olacağını kaydetti. Başkan Öztekin, Yazı İşleri Müdürü’ne bu komisyonun çalıştırılması için meclise gelecek konuların önceden verilmesi ve toplantıya davet edilmesi talimatını verdi.
Meclis gündemindeki konulardan bazılarını kabul etti, bazılarını ise komisyonda görüşülmek üzere havale etti.

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