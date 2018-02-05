Şakir Aydın: CHP Parti Meclisi için aday olmadım”

CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, sayın Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçilmiştir. Genel Başkanıma, CHP camiasına ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Bazı medya organlarında Parti Meclisi ile ilgili haberlerde “Antalya örgütünden Barış İşbilen, Kasım Güzel, Yusuf Meriç, Şakir Aydın ve Nuri Cengiz ise bireysel PM için yarıştı” gibi bir cümlenin kullanıldığını hatırlatan CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, “Ben Parti Meclisi üyeliği için bireysel olarak aday olmadım. Genel Başkanlık için aday olan ama yeterli imzaya ulaşamayan sayın ümit Kocasakal’ın PM listesindeydim. Dediğim gibi Kocasakal yeterli imzayı bulamadığı için aday olamayınca, ben de listedeki diğer isimler gibi aday olamadım. Bireysel aday olmam konusunda beni teşvik eden Ankara, İzmir, Muğla, Rize ve Zonguldak’lı delege arkadaşlarıma da teşekkür ederek aday olmayacağımı söyledim” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE

ÖZLENEN TÜRKİYE

CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın, tekrar CHP Genel Başkanlığına seçilen Kılıçdaroğlu ile partinin daha da güçleneceğini, halkın özlediği bir Türkiye’nin de CHP iktidarıyla gerçekleşeceğini kaydetti.