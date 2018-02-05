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Belediye Parkı’ndaki lokanta kiralanacak

Geçtiğimiz günlerde Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Elmalı Belediye Meclisi’nde görüşülen gündem maddelerinden biri de “İlçenin Gündoğan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Belediye Parkının 1 nolu Lokanta binasının kiraya verilmesi” konusuydu.

05 Subat 2018 21:11
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Geçtiğimiz günlerde Şubat ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Elmalı Belediye Meclisi’nde görüşülen gündem maddelerinden biri de “İlçenin Gündoğan Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan Belediye Parkının 1 nolu Lokanta binasının kiraya verilmesi” konusuydu. 

Belediye Başkanı Ümit Öztekin konu ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirirken, sözkonusu yerin ciddi bir bakıma ihtiyacı olduğuna dikkat çekti. İlçenin merkezinde yeralan bu binanın, Elmalı’ya hiç yakışmadığını kaydeden Başkan Öztekin, yapılacak harcamanın en az 300-400 bin lira olduğunu belirterek, “Bu binayı kiralamak isteyenler var. Düşüncem kiralayanın bu 300-400 bin liralık masrafı da karşılamaları. Yani belediyemiz bir yandan kira geliri elde ederken, diğer yandan da ciddi bir bakıma ihtiyacı olan bu binayı belediyenin kasasından bir kuruş çıkmadan bizim hazırladığımız projeye uygun olarak Elmalı’ya yakışır bir görüntüye kavuşturacak. Elbette bu da kiralamak isteyenler için cazip olmuyor. Özellikle kiralama süresinin uzun olması isteniyor. Encümenin bu konudaki yetkisi 3 yıla kadar. Meclisten ise 10 yıllık kiralama yetkisi istiyoruz. Bu sürenin meclis tarafından kabul edilmesi, verilmesi halinde kısa sürede ihaleye çıkartabiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Başkan Öztekin’in bu açıklamasının ardından meclis oybirliği ile sözkonusu lokantanın, önündeki çay bahçesi ie birlikte 10 yıl süreyle kiralanması kararını aldı.

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