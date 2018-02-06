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Elmalı Esnaf Odası seçiminde tek liste

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunu yapıyor

06 Subat 2018 12:22
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Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda yeni yönetim ve denetim kurulu da seçimi de vardı. Mevcut başkan Hüseyin Aslan dışında başka bir liste olmayınca seçimin sonucu da saat 17.00’den önce belli oldu. Hüseyin Aslan’ın yönetim kurulu listesinde Ahmet Millioğlu, Mustafa Kılınç, Mahmut Demir, Muharrem Altay, Cemil Sarıer, Ömer Yapan, Halil Kocaman ve Erdal Gören bulunuyor. Denetim Kurulu üyeleri ise Mehmet Erkan Demirel, Mustafa Ayhan ile Mehmet Karaduman yer aldı.





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