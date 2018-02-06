Elmalı’nın GAP projesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı’nın Yuva Mahallesine kazandırmış olduğu kapalı devre sulama sistemi çiftçinin yüzünü güldürdü. Verim ve kazancı artan, arazilerinin değeri 7’ye katlanan çiftçiler Yuva Kapalı Devre Sulama Sistemini Elmalı’nın GAP projesi olarak tanımlıyor. Yuvalı çiftçiler artık kazma kürekli açık sulama yerine, takım elbisesi ile tarlasına gelip tek bir vanayı çevirerek damla sulama yapabilmenin keyfini yaşıyor.

3.5 yılda gerçekleştirdiği 208 milyon liralık yatırımla Türkiye’de tarıma sektörüne en çok destek sağlayan belediye olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in 30 Mart 2015 yılında açılışını yaptığı Yuva Kapalı Devre Sulama Sistemi çiftçinin üretimini yüzde 100 arttırdı. Daha önce 1960’lardan kalma sulama kanallarıyla açık sistemle arazilerinin yüzde 60’ında tarım yapabilen vatandaşlar yeni sistemle arazilerinin neredeyse tamamını işleyebiliyor. Kuru arazilerin suya kavuşmasıyla ürün çeşitliliğinin arttığı Yuva’da artık seracılık ve hayvanlar için yonca, fiğ ve mısır üretimi de yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi sayesinde toprak veriminin ve kazançlarının kat kat arttığını ifade eden çiftçiler, sulama hem sudan hem de enerjiden büyük tasarruf sağladıklarını belirtti.

BAŞKAN TÜREL SÖZÜNÜ TUTTU

Elmalı Yuva Sulama Kooperatif Başkanı Mehmet Songur, “Tarımda 1960’lardan kalma açık kanal sulama sistemi ile arazilerimizi suluyorduk. Kazma, kürek, çapa ile zor şartlarda sulama yapıyorduk. Kanalların eski ve yıpranmış olması suyun yüzde 50 zayiatla gelmesine sebep oluyordu. 2014 yılında Menderes Türel başkan seçildi ve söz verdiği gibi koltuğa oturur oturmaz ilk talimatı Yuva’nın sulama sistemi oldu. 6 ay içinde yaklaşık 6 bin dönüm araziyi kapsayan kapalı devre sulama sistemini hayata geçirdi. Hem sudan hem enerjiden hem de zamandan tasarruf ettik. Önceleri dönümüne 30 lira ödeyerek suladığımız tarlayı şimdi yarı parasına suluyoruz” diye konuştu.

SULAMA YAPMAK ESKİDEN ÇOK ZORDU

Vatandaşların eski usul sulama sisteminde çok zorluk yaşadıklarını ifade eden Songur, “Eskiden sulama yapabilmek için vatandaş eşi ve çocuklarıyla, ellerinde kürekle 2 gün boyunca gece gündüz bin bir zahmetle arazisini sulamaya çalışıyordu. Ama şimdi damlama sistemlerimiz döşendi araziye gelip suyu açıyoruz 8-10 saat sonra tekrar gelip suyu kapatıyoruz. Artık saatlerce takip etmek zorunda kalmıyoruz” dedi.

ÇİFTÇİYE ELEKTRİĞİ BEDAVA YAPTI

Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılında güneşten elde ettiği enerji ile çiftçinin sulama suyunda kullandığı elektrik giderlerinin yüzde 20’sini karşıladığını ve çiftçiye rahat bir nefes aldırdığını söyleyen Mehmet Songur, şunları kaydetti: “Kapalı devre sulama sistemine geçince çiftçiye suyu ton hesabına göre satıyorduk. İlk olarak elektrik maliyetleri dahil 30 kuruş gibi bir rakama tekabül ediyordu. Belediyemiz 2017 yılında enerjinin yüzde 20’sini karşılayınca bu fiyat 22 kuruşa indi. Bu da çiftçinin direk olarak cebine yansıdı. Başkan Türel, bununla da yetinmeyerek 2018 yılında çiftçinin elektrik giderlerinin tamamını ödeyecek. Bu sayede elektrik çiftçiye bedava olacak.”

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTTI

Songur, kapalı devre sulama sistemi ile ürün çeşitliliğinin arttığını belirterek “Eskiden sadece elma üretiyorduk. Yeni sulama sistemiyle seracılık her geçen gün artış gösteriyor. Hayvancılık bu bölge de çok yapılıyor onun için yonca ve fiğ, mısır gibi çeşitler her geçen gün arazilerimizde yaygınlaşıyor. Arazinin eskiden kullanılabilen alanları yüzde 60 civarındaydı. Kapalı devre sulama sistemi yapılınca arazilerin tamamı kullanılabilir hale geldi. 60 yıldır su görmeyen araziler kapalı devre sulama sistemiyle tekrar hayat buldu. Yuva Kapalı Devre Sulama Sistemini Elmalı’nın GAP’ı diye ifade ediyorum” diye konuştu.

ÇİFTÇİNİN CEBİNİ DÜŞÜNEN BAŞKAN

Menderes Türel’in çiftçinin dostu olduğunu söyleyen Mehmet Songur, “ Başkan Türel’in bizlere olan faydası anlatılmaz yaşanır. Allah razı olsun. Belki de Türkiye’nin hiçbir yerinde Yuva Mahallesi kadar şanslı bir yer yoktur. Türel çiftçinin cebini düşünen projelerle herkesin yüzünü güldürdü. Eskiden su yüzünden kavgalar cinayetler işleniyordu. Kooperatif binalarının önünde günlerce su sırası bekleyenleri biliyorum. Ama şimdi o görüntüler tarihe karıştı her şey sistemli artık” şeklinde konuştu.

ARAZİLERİN DEĞERİ KATLANDI

Kapalı devre sulama sisteminin ardından arazilerinin değerinin de misliyle arttığına dikkati çeken Songur, “Eskiden 3 bin liraya satmaya kalktığın araziyi kimse almazdı. Şimdi en düşük arazi 20 bin lira ediyor. Onu da bulabilirsen. Kimse tarlasını satmıyor. Menderes Türel bu sistemi köyümüze kazandırmadan önce bin lira maaş için Antalya merkeze göç eden çok insan vardı. Şimdi onlar tekrardan geri dönmeye başladı. Adamların traktörü var, tarlası var ama su yoktu. Şimdi bir yandan meyve ağaçlarını dikiyor bir yandan serasını kuruyor bir yandan yoncasını ekiyor. Çok ciddi kazanç elde ediyor. Allah Menderes Türel’i başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.

TAKIM ELBİSEYLE TARLA SULUYORUZ

Yuva’da hayvancılıkla uğraşan 50 yaşındaki Sami Karlıoğlu şunları ifade etti: “Ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Eskiden su olmadığı için bu tarlalarda sadece kuru tarım yapılıyordu. Hayvanlarımız için ot yetiştiriciliği yapamıyorduk. Şu anda tarlamıza yonca ektik. Tabir caizse takım elbisemizle gelip vanayı çeviriyoruz, sulamaya başlıyor. 4 saat sonra gelip suyu kapatıyoruz. İşimiz bu kadar kolaylaştı.”

ZAMANDAN KAZANIYORUZ

37 yaşındaki çiftçi Mehmet Bozan, geçmişte sulama yaparken yaşadığı zorlukları ve yeni sistemin güzelliklerini şöyle anlattı: “Biz daha önce bahçelerimizi eski sistem kazma, kürekle saatlerce suluyorduk. Şimdi geliyorum suyumu açıyorum ve gidip evde hayvanlarıma bakıyorum. Daha sonra vanayı kapatıp gidiyorum. Bize ciddi anlamda zaman kazandıran ve kar sağlayan bir sistem oldu.”

HUZURA KAVUŞTUK