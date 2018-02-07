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Elmalı'da sağa-sola atılan lastikler toplanıyor

Elmalı'da sivrisinek yuvası sağa-sola atılan lastikler Büyükşehir görevlileri tarafından toplanıyor

07 Subat 2018 16:09
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı İlçesi'nde çevreye rastgele bırakılan ve sivrisinek yuvası haline gelen araç lastiklerini tek tek topluyor.

Elmalı'da bilinçsizce doğaya atılan eski araç lastikleri, doğayı kirletmesinin yanı sıra sivrisinekler için de üreme alanı oluyor. Sinekle mücadeleye hız kesmeden devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, Elmalı'da bina altlarında biriken suların temizlenmesi, kullanılmayan fosseptik çukurlarının kapatılması çalışmaları yapıyor. Ekipler, bilinçsizce doğaya atılan eski araç lastiklerini de topluyor.


Elmalı merkez ve mahallelerin kırsal alanlarında çevreye bırakılmış onlarca eski lastik tespit edildi. Büyükşehir Çevre Sağlığı ekiplerince doğaya da büyük zarar veren bu lastikler tek tek toplanarak belirli noktalarda istifleniyor. Lastiklerin geri dönüşüme kazandırılması için çalışma başlatılırken, vatandaşlara da eski lastikleri doğaya gelişi güzel atmamaları konusunda uyarı yapıldı.

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