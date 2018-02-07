Elmalı'da sağa-sola atılan lastikler toplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı İlçesi'nde çevreye rastgele bırakılan ve sivrisinek yuvası haline gelen araç lastiklerini tek tek topluyor.

Elmalı'da bilinçsizce doğaya atılan eski araç lastikleri, doğayı kirletmesinin yanı sıra sivrisinekler için de üreme alanı oluyor. Sinekle mücadeleye hız kesmeden devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri, Elmalı'da bina altlarında biriken suların temizlenmesi, kullanılmayan fosseptik çukurlarının kapatılması çalışmaları yapıyor. Ekipler, bilinçsizce doğaya atılan eski araç lastiklerini de topluyor.