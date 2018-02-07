Antalya'da 8’i trafik polisi, 8’i otopark işletmecisi ve çalışanı 16 kişi gözaltına alındı

Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne intikal eden bir takım ihbar ve şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen (6) ay süreli kapsamlı bir Projeli çalışma neticesinde;

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde çalışan bazı görevlilerin, otopark işletmecileri ile belirli bir menfaat çerçevesinde anlaştıkları, yasak yere park eden araçları “asli görevleri olmasına rağmen” araç başına belirli bir menfaat karşılığında çektirdikleri, bazı araçların sahiplerinin araç çekilmeden olay yerine gelmesine rağmen sahibine teslim edilmeyerek otoparka çekilmesini sağladıkları, geceleyin geç saatlerde ara sokaklarda trafiği aksatmayan / engellemeyen araçları bile çektirdikleri, bunların karşılığında da çektirilen her bir araç başına otopark sahiplerinden menfaat sağladıkları, ne kadar çok araç çektirilirse o kadar menfaat temin edecekleri için bazen asli ve acil diğer görevlerini de aksattıkları tespit edilmiş ve C. Başsavcılığı ile koordineli olarak 07 Şubat günü eşzamanlı yapılan operasyon neticesinde; (8)’i kamu görevlisi (Trafik Şube Müdürlüğü personeli) ve (8)’i de Otopark işletmecileri ve çalışanları olmak üzere toplam (16) şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon neticesi yapılan aramalarda; otopark görevlileri tarafından kamu görevlilerine, çektirdikleri araçlar ve ödenen ücretlerle ilgili bir takım kayıtların ve notların yer aldığı çeteleler, dijital mateyaller ile (1) adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait (15) adet dolu fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturmalar aynı anda başlatıldığı ve devam ettiği, gözaltına alınan trafik personellerinin ise görevden uzaklaştırıldıkları kaydedildi.

Antalya Emniyet Müdrülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kanuna ve hukuka aykırı her türlü bireysel ya da örgütlü faaliyetlerle mücadeleyi “aynı çatı altında dahi olsa” kendisine şiar edinen Türk Polis Teşkilatı’nın bundan böyle de her türlü suçla ve suçluyla mücadele azim ve kararlılığında olduğunu bir kez daha; Kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.