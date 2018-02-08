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Akçay'a Z- Kütüphane

Şehit Polis Memuru Ali Çetin Zenginleştirilmiş Kütüphanesi Akçay ‘da törenle hizmete açıldı

08 Subat 2018 18:25
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Şehit Polis Memuru Ali Çatin Zenginleştirilmiş Kütüphanesi, Akçay ilçesinde üç okulun Akçay İlkokulu, Akçay Ortaokulu ve Akçay İmam Hatip Ortaokulu’nun barındığı binada hizmete açıldı. Açılış törenine Antalya Vali yardımcısı Ekrem Büyükata, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile Elmalı’da kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.
Antalya Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, ülkemizde 19 bin civarında kütüphanenin bulunduğunu, son zamanlarda literatörümüze giren Z-Kütüphaneleri ile geçmişten günümüze gelen ancak çağa ayak uyduramayan kütüphanelerin daha da zenginleştirilmiş bir hale döndürüldüğünü kaydetti. Vali Yardımcısı Büyükata, “Bu kütüphanelerin en güzel özelliği bilgisayar sisteminin varolması, bilgisayar sistemiyle bilgiye ulaşanların bunları yazıdan kağıda dökebilme imkanına kadarı onlarca güzel donanım ve özellikleri mevcuttur” dedi.
Kaymakam Gürbüz Saltaş ise “Kurumlar arası işbirliğiyle burada açılışını yapacağımız Z Kütüphanesi ile başta çocuklarımıza ve gençlerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, onların toplumda kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak, okuyan, düşünen ve sorgulayan gençler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan başta sayın valimiz Münir Karaloğlu olmak üzere, İl Emniyet Müdürümüze, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.
İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, bilgisayar ve onunla beraber teknolojinin esiri olduğu bir dönemde, bu dokuya uygun bir kütüphane açılışı ile gençlere okumayı sevdirmeyi, daha çok bilgi sahibi olmayı, daha çok üretmeyi, ülkeye güzel hizmetler yapmayı amaçlayan böyle ulvi, önemli bir görevi ifa ettiklerini kaydetti.

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