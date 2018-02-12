Elmalı’da Karısını ve Çocuklarını Rehin Alan Şahıs Tutuklandı

Geride bıraktığımız perşembe günü Elmalı İlçe merkezinde bir ikamette (H.D) isimli şahsın eşi (R.Ö) çocukları (M.H.Ö) ve (Y.C.D)'yi rehin alma olayı meydana gelmiş, olay yerine intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından gerekli güvenlik tedbirler alınmış, şahıs bu esnada elinde bomba düzeneği olduğunu ve evi havaya uçuracağını beyan etmiş, polisler tarafından şahsı ikna etme ve rehineleri serbest bırakma çağrıları yapılmış bu sırada şahıs av tüfeği ile sağa sola rast gele ateş etmeye başlamış, rehinelerden karısı (R.Ö) şahsın dalgınlığından faydalanarak kaçmış ve polislere sığınmış, olay yerine intikal eden Özel Harekat görevlileri olaya müdahale edeceği sırada şahıs teslim ol çağrılarına uyarak teslim olmayı kabul etmişti.

Şahıs elinde bulunan bomba olduğunu belirttiği düzeneği yere atarken rehineler kontrollü bir şekilde kurtarılmıştı.