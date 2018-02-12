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Elmalı Ziraat Odası Meclisi muhtarların da katılımıyla toplandı

Elmalı Ziraat Odası Meclisi, mahalle muhtarlarının da katılımıyla toplandı.

12 Subat 2018 11:59
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Toplantının açış konuşmasını yapan Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, “Bu toplantı, seçilmiş arkadaşlar olarak bizlerin sizlele birlikte gerçekleştirdiğmiz son toplantısı. Önümüzdeki yıl oda seçimleri var mecliste görev değişikliği olabilir. Delegelerimiz değişebilir” dedi. Bugüne kadar üç kez muhtarlarında katılımıyla meclis toplantılarının gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Kurubaş, oda’nın ne kurumlara, ne de şahıslara bir kuruş borcunun olmadığını belirtti.





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