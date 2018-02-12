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Büyükşehir, Elmalı’nın bazı mahallelerindeki 5 taşınmazı 22 Şubat’ta ihaleyle satacak

Büyükşehir, Elmalı’nıni Bayındır, Büyüksöğle, Çalpınar, Dereköy ve Eymir’deki 5 taşınmazı 22 Şubat’ta ihaleyle satacak

12 Subat 2018 12:13
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Büyükşehir Belediyesi,  Elmalı’daki  arsa ve arazilerini bu ay içerisinde ihaleye çıkarıyor. 
Büyükşehir Belediyesi kaynaklarını etkin ve ekonomik olarak değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla bazı arsa ve arazilerini ihaleyle satışa çıkarıyor.  Elmalı'da 5 adet taşınmaz 22 Şubat Perşembe Günü saat 14.00'den itibaren encümen huzurunda yapılacak ihaleler ile ekonomiye kazandırılacak.
ELMALI İLÇESİNDE SATILIK ARAZİLER
Bayındır Mahallesinde bulunan 31.900m2 yüzölçümlü 8 adet taşınmaz 250.000,00TL bedel üzerinden 22/02/2018 tarihinde saat 14:30'da,
Büyüksöğle Mahallesinde bulunan 40.353,79m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 202.000,00TL bedel üzerinden 22/02/2018 tarihinde saat 14:00'de,
Çalpınar Mahallesinde bulunan 5.425m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 38.000,00TL bedel üzerinden 22/02/2018 tarihinde saat 14:50'de,
Dereköy Mahallesinde bulunan 15.589,05m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 12.000,00TL bedel üzerinden 22/02/2018 tarihinde saat 15:00'de,
Eymir Mahallesinde bulunan 2.500m2 yüzölçümlü 1 adet taşınmaz 25.000,00TL bedel üzerinden 22/02/2018 tarihinde saat 15:10'da ihaleyle satılacak.
İhalesi yapılacak olan belediye taşınmazları ile ilgili gerekli bilgi Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesinde (www.antalya.bel.tr) yayınlanırken konu ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Emlak Şube Müdürlüğünden ayrıntılı bilgi alınabilecek.

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