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Elmalı’da “Sürü Yönetimi Elemanı Benim”kursiyerlerinin “sertifika heyecanı”

Elmalı’da 2016-2017 yıllarında açılan ve 117 kişinin katıldığı “Sürü Yönetimi Elemanı Benim” konulu kurslarda başarılı olanlara sertifikaları Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş, daire müdürleri ve Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut tarafından takdim edildi.

12 Subat 2018 18:39
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Çobanlık mesleği “sürü yönetimi” adı altında bir yandan sertifikandırılırken, diğer yandan da bu işi yapanların bilinçli yapmaları, bunun yanında devletten de ciddi destek almaları sağlanıyor. Elmalı’da 2016-2017 yıllarında açılan ve 117 kişinin katıldığı “Sürü Yönetimi Elemanı Benim” konulu kurslarda başarılı olanlara sertifikaları Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş,  daire müdürleri ve Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık  İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut tarafından takdim edildi. Gruplar halinde gerçekleştirilen sertifika töreninde bir konuşma yapan Elmalı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dilek Boğatimur, İşkurla ortaklaşa düzenlenen ve 2 hafta süren kurslara ilginin her geçen yıl daha da artarak devam ettiğini kaydetti. Kurslara katılan ve sertifika alanlardan 250 anaç hayvanı bulunana devletin 5 bin lira destekte bulunduğunu hatırlatan Boğatimur, “Elmalı ilçemizde 204 bin küçükbaş hayvan vardır. Bu sayının daha da  yukarılara  çıkarılmasını istiyoruz. Ama, bunun kadar çobanlarımızın bilinçlenip, sürülerini daha kaliteli bir yönetimle idare etmelerini de istiyoruz” dedi.
Boğatimur, çobanların yaşadıkları sorunlar ya da sürülerinde yaşanabilecek bir hastalık anında süratle kendilerini haberdar etmelerini ve gerekli müdahalenin yapılacağını vurguladı.
Kaymakam Gürbüz Saltaş ise konuşmasında eğitimin önemine değinirken, Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık  İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut’ta yapılan çalışmaları anlattı, verilen ve verilecek destek konusunda bilgi verdi, soruları da cevapladı. 

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