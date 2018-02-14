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Hanönü ve Demircilik’te altyapı çalışmaları devam ediyor

Uzun sürdüğü gerekçesiyle bölge esnafının şikayetçi olduğu Hanönü ve Demircilik Caddesi’nde ASAT tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları devam ediyor

14 Subat 2018 12:28
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Uzun sürdüğü gerekçesiyle bölge esnafının şikayetçi olduğu Hanönü ve Demircilik Caddesi’nde ASAT tarafından sürdürülen altyapı çalışmaları devam ediyor. Sözkonusu iki bölgede kanalizasyon ve içmesuyu çalışmaları tamamlanırken, Demircilik’ten ise yağmur suyu toplama çalışmaları başladı.

 Demircilik’le Ağalar Yokuşunun birleştiği noktadan Hanönü istikametine doğru devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanması ve ardından de Elmalı Belediyesi’nin bozulan yollara parke taşı döşeyerek bu bölgede altyapı ve üstyapının bir daha bozulmayacak şekilde tamamlanması hedefleniyor.

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