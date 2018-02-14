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5 ayrı suçtan aranan şahıs Elmalı'da yakalandı

“Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, , FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı” olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan aranan (Ş.D.)'nin kardeşi (B.D.) Elmalı'da yakalanarak tutuklandı..

14 Subat 2018 17:24
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12 Şubat günü saat 15.30 sıralarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranması olan (B.D.) isimli şahsın Elmalı Belediyesi Sosyal Tesislerinde olduğu bilgisi elde edilmesi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda;

Sosyal Tesislerde aynı masada oturan 4 erkek şahsın yapılan kimlik kontrolünde, şahıslardan kimlik olarak sürücü belgesi ibraz eden (Ş.D.)'nin sürücü belgesinde bulunan fotoğraf ile kendisinin benzerlik göstermemesi ve yine sürücü belgesi ibraz eden şahıslardan (Ö.O.)'nun belgede bulunan mührün sahte olabileceği polisler tarafından değerlendirildi. Şahıslar hakkında yapılan detaylı incelemede, (Ş.D.) isimli sürücü belgesini kullanan şahsın; “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, , FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı” olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan aranan (Ş.D.)'nin kardeşi (B.D.) olduğu tespit edildi.

(Ö.O.) isimli sürücü belgesini kullanan şahsın ise; “Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve tehdit” suçları olmak üzere 9 ayrı suçtan aranan Ö.O.'nun kardeşi H.O. isimli şahıs olduğu tespit edilirken, haklarında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilen şüphelilerden (B.D.) tutuklandı, (H.O.) ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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