Elmalı’da okuma-yazma seferberliği 5 Mart’ta başlıyor

2016 TUİK verilerine göre Elmalı ilçesinde 25- 60 yaş ve üzeri 124 kişi okuma- yazma bilmiyor. Talep olması halinde her yıl bir tek kişi için bile okuma-yazma kursu düzenleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve eşi himayelerinde başlatılan “okuryazarlık Seferberliği” kapsamında Elmalı’da da okuma-yazma seferberliği başlatıyor