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Elmalı’da okuma-yazma seferberliği 5 Mart’ta başlıyor

2016 TUİK verilerine göre Elmalı ilçesinde 25- 60 yaş ve üzeri 124 kişi okuma- yazma bilmiyor. Talep olması halinde her yıl bir tek kişi için bile okuma-yazma kursu düzenleyen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı ve eşi himayelerinde başlatılan “okuryazarlık Seferberliği” kapsamında Elmalı’da da okuma-yazma seferberliği başlatıyor

15 Subat 2018 10:16
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Elmalı’da okuma-yazma seferberliği başlatılıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Demirhan, seferberlik kapsamında ilk dersin 5 Mart’ta başlayacağını kaydetti. Demirhan, “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri hanımefendi sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında, Elmalı ilçemizde de okuma yazma seferberliğinin başlaması için haftalarca önce startımızı verdik”dedi.
Okuma yazma bilmeyen bütün vatandaşlarımızı Elmalı Halk Eğitim Merkezi ve en yakın okullara beklediklerin, kaydeden Eyüp Demirhan, seferberlik kapsamında önce ilçedeki tüm muhtarlara telefonla ulaşıldığını ve yarın mesai saati sonuna kadar mahallelerinde okuma-yazma bilmeyenlerin ve öğrenmek isteyenlerin taleplerinin kendilerine iletilmesini istediklerini kaydetti.
İlk etapta Kışla, Yuva, Zümrütova ve Kuzköy muhtarlarından taleplerin geldiğini, yarın  itibariyle diğer mahalle muhtarlarından da bilgi ve taleplerin gelmesinin beklendiğini kaydeden Elmalı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Demirhan, ilk etapta 50 civarında okuma-yazma bilmeyenin, kurslara katılmak için talepte bulunacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.
CEZAEVİ’NDEN DE 
TALEP VAR
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eyüp Demirhan, 2014-2017 yılları arasında düzenlenen okuma-yazma kurslarına katılanlardan 27 kişiye belge verildiğini kaydederek, Bakanlığın gerekli materyelleri göndereceğini belirtti ve ekledi; “Cezaevi’nden de talep var. Orada da okuma-yazma kursu açacağız.”
2016 TUİK VERİLERİNE GÖRE OKUMA-YAZMA BİLMEYENLER
2016 TUİK verilerine göre Elmalı’da 25-29 Yaş grubunda 12, 30-34 yaş grubunda 12, 36-39 yaş grubunda 18, 40-44 yaş grubunda 13, 50-54 yaş grubunda 18, 55-59 yaş grubunda 13, 60 yaş ve üzerinde ise 30 okuma-yazma bilmeyen bulunuyor.

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