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Yukarı Pazar dökülüyor !

Pazar yeri içindeki dükkanların tamamının boş ya da depo olarak kullanıldığı, Demircilik’e bakan dükkanlarında çoğunun yine boş olduğu Yukarı Pazar, adeta dökülüyor.

15 Subat 2018 11:18
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Pazar yeri içindeki dükkanların tamamının boş ya da depo olarak kullanıldığı, Demircilik’e bakan dükkanlarında çoğunun yine boş olduğu  Yukarı Pazar, adeta dökülüyor. Pazar içine bakan duvarların boyaları kalkarken, birçok dükkanın iç duvarları ise nem ve rutubet izlerini taşıyor. Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in, Yukarı Pazar’ı ilçeye kazandırmak için süratle çalışma başlatmasını isteyen Demircilik esnafı, “Gerekiyorsa pazar içindeki dükkanlar sembolik rakamlarla kiralanmalı ya da belediye tarafından bir düzenleme ve bakım çalışması yapıldıktan sonra bu alan  bir şekilde değerlendirilmeli. Mesela burası sergi salonu olarak düzenlenebilir”dediler. 





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