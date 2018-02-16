Elmalı’da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerler belirlendi

2911 Sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanuna göre Elmalı’da toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yer ve güzergahlar, afiş ve pankart asılacak yer, miting toplanma yeri ve kapalı toplantı yerleri belirlendi.

Buna göre; Gündoğan mahallesi ışıklı kavşak, Yunus Emre Caddesi’nde bulunan açık alan asıl toplanma yeri olarak belirlenirken, Yeni Mahalle Antalya Caddesi Dua yokuşu ise alternatif toplanma yeri olarak ilan edildi.

Yapılan yazılı açıklamada; Yürüyüş güzergahı olarak asıl toplanma yeri Gündoğan Mahallesi ışıklı kavşak, Yunus Emre Caddesindeki boş alandan başlayarak Hükümet Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanı’nda son buluyor. Alternatif o güzergah ise Yeni Mahalle Antalya Caddesi Dua yokuşundan başlayarak Hükümet Konağı önünü takiben Güreş sahası arkasında açık alanda sonlanıyor.

Karyağdı Mahallesi Belediye önü Cumhuriyet Meydanı asıl miting alanı, Yeni Mahalle Recep Gürbüz Sğor Kompleksi arkası ise altarnatif miting alanı olarak belirlenirken, Belediye Kültür salonu asıl, belediye kafeteryası ise alternatif kapalı toplantı yeri olarak belirlendi.

Afiş ve pankart asılacak yerler ise şunlar:

Gündoğan Mahallesi Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Yeşil Cami bahçesindeki bilboard.

Gündoğan ve Karyağdı Mahallesi Demirel Bulvarı üzerinde bulunan ışıklı kavşaktaki Şoförler Odası ile Yeşil Cami arasındaki direkler.

Karyağdı Mahallesi eski polis merkezi sol tarafında bulunan bilboard.

Karyağdı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bilboard.

Camiatik Mahallesi Hanönü Caddesi ile İplik Pazarı Mahallesi Yoncalık caddesi arasında bulunan direkler..

Gündoğan Mahallesi Demirel Bulvarı üzerinde eski Elmar market önündeki saç pano.

Yeni Mahalle Demirel Bulvarı ile Dua yokuşu arasında bulunan bilboard.

Gündoğan Mahallesi Antalya Caddesi Hükümet konağı önündeki bilboard.Yeni Mahalle Antalya caddesi üzerinde bulunan Tarım İlçe Müdürlüğü önündeki orta refüjde bulunan aydınlatma direği

Gündoğan Mahallesi Kurubaşlar oto galeri yanında bulunan bilboard.

Yeni Mahalle Döner kavşakta bulunan bilboard: