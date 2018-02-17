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CHP Elmalı İlçe Teşkilatı'ndan, Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal'a ziyaret

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kongre süreci sona eren partisinin K Elmalı ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle biraraya geldi

17 Subat 2018 12:05
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa seçildiği kurultayla kongreler sürecinin tamamlayan CHP’de  Elmalı ilçe başkanları ve yöneticileri Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.

Elmalı’da yeniden görev alan Şakir Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle de biraraya gelen Başkan Uysal, Muratpaşa’da sosyal demokrat belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden birini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Başkan Uysal, partisinin Elmalı yönetimine Muratpaşa’da yapılan hizmetler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Uysal, “Bundan sonrası peşi sıra seçimler yaşayacağız bir dönem olacak. Bu sürecin ağırlığına uygun bir çalışma dönemi olacaktır” diye konuştu.

CHP Elmalı İlçe Örgütünün, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaretinde, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erdal Altaca ile CHP Elmalı Belediye Meclis Üyeleri Salih Arı ile Hıdır Ayhan'da yer aldı.

 

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