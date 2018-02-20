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Elmalı’da arabadan çok motorsiklet var

Elmalı’da arabadan çok motorsiklet var. Yaklaşık 22 bin tescilli aracın bulunduğu Elmalı’da 6 bin 700 civarında tescilli otomobil bulunuyor. Bu rakam tescilli motorsikletlerde ise 7 bine ulaşıyor.

20 Subat 2018 11:27
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Elmalı’da arabadan çok motorsiklet var. Yaklaşık 22 bin tescilli aracın bulunduğu Elmalı’da 6 bin 700 civarında tescilli otomobil bulunuyor. Bu rakam tescilli motorsikletlerde ise 7 bine ulaşıyor. Tescilsiz yani trafiğe kayıtsız motorsikletlerinde binlerle ifade edilen rakamlarda olduğu gözönüne alınırsa, Elmalı adeta motorsiklet cenneti.
BİRÇOK MOTORSİKLET SÜRÜCÜSÜ TEHLİKE SAÇIYOR, KENDİ CANINI DA TEHLİKEYE ATIYOR
Ne yazık ki, özellikle bazı motorsiklet sürücüsü gençler, dikkatsiz ve kuralsız kullandıkları motorsikletlerle hem diğer sürücüler ve yayalar için ciddi bir tehdit oluşturuyorlar, hem de kendi canlarını tehlike altına atıyorlar.
Son derece hızlı motorsiklet kullanan gençler, araçları kimi zaman makas atarak geçerlerken, o anda karşılarına bir yayanın çıkabileceğini düşünmüyorlar. Bazı gençler motorsikletlerinin önünü kaldırıp tek teker üzerinde gitmeyi maharet sanarlarken, Alanya’da meydana gelen ve bir anne ile bebeğinin ağır yaralanmasına neden olan kazalar bile onların ders çıkarmalarını ve bu kötü alışkanlıktan vazgeçmelerini sağlamıyor.
TRAFİK POLİSİ 
DENETLİYOR AMA !
Elmalı ilçesinde motorsiklet sürücülerine yönelik trafik polislerinin denetimi devam ediyor. Durdurulan motorsiklet sürücülerin kullandıkları motorsiklerinin tescilli olup olmadığı, sürücünün kask takıp-takmadığı, ehliyetlerinin olup olmadığı, sinyallerinin ve stop ya da aydınlatma lambalarının yanıp - yanmadığı kontrol ediliyor.
Trafik polislerinin bu sıkı denetimine, kim zaman ceza yemelerine rağmen ne yazık ki, bazı motorsikletli gençler bildiklerini okumaya devam ediyor.
POLİS DENETİMİNDEN 
KAÇACAĞIZ DERKEN
Trafik polislerinin belirli noktalarda denetim yaptığını fark eden bazı motorsiklet sürücülerinin yakalanmamak için ani bir hareketle yön değiştirmeleri ve takip ediliyor endişesi ile hız limitlerini aşmaları da kazaya davetiye anlamını taşıyor.
KARNE HEDİYESİ Mİ, 
TABUT MU ?
Ailelerin çocuklarına karne  hediyesi almaları ya da 18 yaşını dolduran çocuklarının motorsiklet almalarına gözyummaları da dikkat çekiyor. Karne hediyesi diye alınan motorsikleri kullananların okula gittikleri ve 18 yaşından küçük oldukları, bu nedenle ehliyet alamayacakları kaydedilirken, ailelerin motorsiklet değil, çocuklarına iki tekerlekli tabut aldıkları yaşanan onca kazanın sonucuna bakarak söylenebilir. 
ÇOCUKLARINIZI MOTORSİKLET 
KULLANMAYA TEŞVİK ETMEYİN
Trafik Şube Müdürlüğü polisleri aileleri uyararak çocuklarını motorsiklet kullanmaya teşvik etmemeleri konusunda uyardılar. Toplumada kurallara uygun, kendi canını ya da başkasının canını tehdit etmeyecek şekilde motorsiklet kullanımı bilincinin daha henüz gelişmediğini kaydeden trafik polisleri, bazı babaların kendileri üzerine tescilli motorsikletleri çocuklarının kullanmasına müsade ettiklerini hatırlatarak, “Bir kaza anında baba da sorumluluk ve ceza alıyor” hatırlatmasında bulundular.

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