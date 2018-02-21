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Elmalı Belediyesi yeni hizmet binası için ilk adım atıldı

Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in MEGA projeleri arasında yeralan mevcut belediye hizmet binasının yıkılıp yerine Elmalı’nın tarihi dokusuna uygun modern bir hizmet binası yapılması düşüncesi adım adım hayata geçirilmeye başlandı. Son derece kullanışsız olan, yaşlı ve sakatların ulaşmakta zorlandığı, çalışanlar açısından ciddi tehlike oluşturan mevcut hizmet binasında bulunan bazı birimler, Toptancı Hal mevkiinde yeni yaptırılan hizmet binalarına taşınırken, 2019 yılında mevcut binanın yıkılıp inşaata başlanması hedefleniyor

21 Subat 2018 21:54
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Elmalı Belediyesi’nde bazı birimler mevcut belediye hizmet binasından, Toptancı Hal Mevkiinde yaptırılan yeni hizmet binasına taşındı. Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in MEGA projeleri arasında yeralan eski ve son derece kullanışsız, çalışanlar içinde ciddi bir tehdit oluşturan, yaşlı ve engellilerin ulaşmakta zorlandığı, belediye meclisi toplantılarının daracık bir ortamda yapılmak zorunda kalındığı mevcut hizmet binasının yıkılıp yerine Elmalı’nın tarihi yapısını yansıtan modern ve çağdaş yeni bir hizmet binasının yapılması düşüncesi de bu taşınma işlemi ile birlikte adım adım hayata geçirilmeye başlanmış oldu. Daha önce otel olarak kullanılan, Öztekin’in göreve gelmesiyle hizmet birimlerine döndürülen üst katta bulunan Fen İşleri, belediye şirketine ait idari, satış, iş güvenliği birimleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün şantiye, teknik servis gibi bölümleri Hal mevkiindeki yeni binalarında  hizmet vermeye başladı.
Başkan Ümit Öztekin’in, Elmalı’ya yakışan bir belediye hizmet binasını yapmakta kararlı olduğunu, Toptancı Hal mevkiine yapılan ve belediyenin bazı hizmet birimlerinin taşındığı yeni hizmet binası ile kademe binasında görmek mümkün. Öztekin, yeni belediye hizmet binasının Elmalı’nın tarihi yapısına uygun olmasını, Hanönü ve Demircilik’te tamamlanmak üzere olan tarihi kimliği ön plana çıkartan proje ile uyum sağlamasını düşünüyor. Yeni hizmet binasında toplantı salonu, meclis toplantılarının yapılacağı  yine çok amaçlı bir salon, nikah salonu, sergi alanları, başkanlık katı,  bazı birimlere ait hizmet odaları bulunacak. Yaşlı ve engellilerin kullanabilmeleri için asansör sisteminin de olacağı yeni hizmet binası inşaatının 2019 yılında başlaması planlanıyor.

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