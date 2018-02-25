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Elmalı’da Mobese sistemi yakında faaliyete geçecek

Suçun önlenmesi yanında olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması konusunda kuşkusuz MOBESE sistemi.

25 Subat 2018 19:29
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Suçun önlenmesi yanında olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması konusunda kuşkusuz MOBESE sistemi. 
İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı koordinesinde Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü polis sorumluluk bölgesinde, ilçede daha huzurlu ve güvenli bir ortamın oluşturulması kapsamında 3 noktada PTS (Plaka Tanıma Sistemi), 15 noktada 51 kamera (15’i hareketli kamera) ile KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kurulumu büyük ölçüde tamamlanırken, yakın bir zamanda sistemin görüntü almaya başlayacağı öğrenildi.
Sistemin devreye girmesiyle birlikte sahte ya da aranan plakalar anında tespit edilebilecek, karanlıkta dahi meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin belirlenmesi imkanı oluşacak, suç işlenmesi caydırıcı hale gelecek.

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