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Elmalı’da ekmeğe gizli zam gündemde

Şu anda Elmalı’da 250 gramı 1 Liradan satılan ekmek yakın bir zamanda 200 gramı 1 Liradan satılmaya başlanacak.

26 Subat 2018 12:09
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Şu anda Elmalı’da 250 gramı 1 Liradan satılan ekmek yakın bir zamanda 200 gramı 1 Liradan satılmaya başlanacak. 

 Esnaf ve Sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri hakkında yönetmelik ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) 2018/12 sayılı genelgesi gereği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) temsilcilerinden oluşan Ekmek Fiyat Tarifesi Komisyonu ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı gündemi doğrultusunda Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın  ekmek fiyatı talebi değerlendirildi. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Aslan’ı da katıldığı komisyonda  Elmalı’da 200 gram ekmeğin 1 liradan satılması kabul edildi. Elmalı’da şu anda 250 gram ekmek 1 liradan satılıyordu.

Ekmeğe zam kararının önümüzdeki günlerde kesinleşerek uygulamaya geçilmesi bekleniyor. 

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