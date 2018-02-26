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Mehmetçiğimize Elmalı’dan 28 ton kırmızı elma yarın gönderiliyor

Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle Türkiye’nin en önemli ve en kaliteli elmalarının üretildiği Elmalı’dan da 28 ton kırmızı sert ve sulu elma mehmetçiğimizin yemesi amacıyla yarın düzenlenecek törenle Kilis’e gönderilecek.

26 Subat 2018 15:47
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Mehmetçiğimizin Afrin Operasyonu başarılı bir şekilde sürerken, sadece kalbimiz, duamız değil, Türkiye’nin dört bir köşesinden el emeği göz nuru eldivenler, kaşkollar, ana eli değmiş yiyecekler, birbirinden taze meyvalarda Mehmetçiğimize ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle Türkiye’nin en önemli ve en kaliteli elmalarının üretildiği Elmalı’dan da 28 ton kırmızı sert ve sulu elma mehmetçiğimizin yemesi amacıyla yarın düzenlenecek törenle Kilis’e gönderilecek. Elmalı’nın kırmızı elmaları ile hem sınırda görev alan hem de Afrin’de operasyondaki askerlerimize sevgimiz de ulaşmış olacak.

Belediye Başkanı Ümit Öztekin, yarın saat 15.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek törenle 28 ton bir tır dolusu Elmanın Kilis’e yola çıkacağını belirterek, kadın-erkek, yaşlı-genç- çocuk herkesi yapılacak duaya “amin”demeye davet etti. Nakliye-işçilik dahil 40-45 bin liralık bir rakamın önemli olmadığını, önemli olanın Elmalılıların sevgi ve dualarının sınır bölgesinde, dağda- bayır da ve Afrin’de görev yapan Mehmetçiğe ulaşması olduğunu kaydeden Öztekin, “Elmalarımızın yüzde 30’u hibe olarak bedelsiz verilmiştir. Hemşehrilerime ayrıca teşekkür ederim” dedi.

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