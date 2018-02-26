Mehmetçiğimize Elmalı’dan 28 ton kırmızı elma yarın gönderiliyor

Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle Türkiye’nin en önemli ve en kaliteli elmalarının üretildiği Elmalı’dan da 28 ton kırmızı sert ve sulu elma mehmetçiğimizin yemesi amacıyla yarın düzenlenecek törenle Kilis’e gönderilecek.

Mehmetçiğimizin Afrin Operasyonu başarılı bir şekilde sürerken, sadece kalbimiz, duamız değil, Türkiye’nin dört bir köşesinden el emeği göz nuru eldivenler, kaşkollar, ana eli değmiş yiyecekler, birbirinden taze meyvalarda Mehmetçiğimize ulaştırılıyor. Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle Türkiye’nin en önemli ve en kaliteli elmalarının üretildiği Elmalı’dan da 28 ton kırmızı sert ve sulu elma mehmetçiğimizin yemesi amacıyla yarın düzenlenecek törenle Kilis’e gönderilecek. Elmalı’nın kırmızı elmaları ile hem sınırda görev alan hem de Afrin’de operasyondaki askerlerimize sevgimiz de ulaşmış olacak.