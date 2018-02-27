ELMALI, Kredi ve Yurtlar Kurumu YURDUNU istiyor

ELMALI MYO’nun tekrar öğrenciler tarafından tercih edilebilmesinin tek yolu Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait hep gündemde olan ama nedense hayata geçirilemeyen kız-erkek öğrenci yurdunun biran önce yapılıp hizmete açılmasından geçiyor.

Şu anda mevcut öğrenci sayısı 700’lere kadar düşen, bu gidişle ileriki yıllarda tercih edecek ve okuyacak öğrenci bulamayacak hale gelme ihtimali oldukça yüksek olan Elmalı Meslek Yüksek Okulu’nun bazı bölümlerinin kapanması da gündeme gelirken, elbette bu durum Elmalı’nın çok büyük bir kaybı, kaçan bir fırsat herşeyden öte de AYIP:



ELMALI MYO’nun tekrar öğrenciler tarafından tercih edilebilmesinin tek yolu Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait hep gündemde olan ama nedense hayata geçirilemeyen kız-erkek öğrenci yurdunun biran önce yapılıp hizmete açılmasından geçiyor.

Elmalı’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı kız-erkek öğrenci yurdu yapımı 6-7 yıl önce gündeme geldi, ancak aradan geçen zaman süreci içinde bir arpa boyu bile yol alınamadı. Kız-erkek öğrenci yurdu yapılması için Elmalı Meslek Yüksekokulu kampüsü içerisinde bir alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na tahsis edilirken, bu alana 500 öğrenci kapasiteli kız-erkek öğrenci yurdunun yapılması konuşulmaya başlandı. Her ne kadar bu alana öğrenci yurdu yapılabilmesi için proje ihalesinin yapıldığı şeklinde duyumlar alınsa da, 2017 yılı içinde atılacağı kaydedilen temel ise bir türlü atılamadı ve projenin akıbeti de bilinmiyor.







