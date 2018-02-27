Öztekin: Afrin’deki askerlerimize Elmalı’dan da bir yürek, kalp dolusu sevgi gönderiyoruz

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Afrin’de hain teröristlere karşı kahramanca mücadele eden askerimize Elmalıdan da bir yürek, kalp dolusu bir sevgiyi gönderiyoruz. Afrin’de savaşan askerlerimize, yiğitlerimize, “sizlerle beraber oluyoruz. Kalbimiz sizlerle” dediğimiz bir anı yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için Suriye sınırları içinde bulunan Afrin’i terör örgütünden temizlemek amacıyla hareket başlatan ve Afrin yakınlarındaki kritik yerleri tek tek terör örgütünden alarak Afrin’e dayanan Mehmetçik ile sınır boyunda görev yapan Mehmetçiklerin yemesi amacıyla bir tır dolusu elma bugün düzenlenen törenle Kilis’e gönderildi. Düzenlenen tören öncesinde kaymakam, belediye başkanı, garnizon komutanı ve vatandaşlar ile öğrencilerin bulunduğu yüzlerce Elmalılı, mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü, burada yapılan duaya hep birlikte “amin” denildi. Törene katılan vatandaşlar gönüllerinin Mehmetçiklerle olduğunu kaydederlerken, Belediye Başkanı Ümit Öztekin’e de teşekkür ettiler.

BAŞKAN ÜMİT ÖZTEKİN'İN KONUŞMASI

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Afrin’de hain teröristlere karşı kahramanca mücadele eden askerimize Elmalıdan da bir yürek, kalp dolusu bir sevgiyi gönderiyoruz. Afrin’de savaşan askerlerimize, yiğitlerimize, “sizlerle beraber oluyoruz. Kalbimiz sizlerle” dediğimiz bir anı yaşıyoruz” dedi.

Başkan Öztekin Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlara şöyle seslendi:

“Kızılelma’ya kırmızı elma dedik. Kızılelma’nın ne anlama geldiğini bilen vardır mutlaka. Kızılelma Türklüktür. Kızılelma müslümanlıktır. Kızılelma ilahi Kelimetullah’tır. Kızılelma bir gün dünyanın büyük Türk Milleti tarafından yönetileceği büyük bir hedeftir. Cumhuriyetimizin 100 ncü yılında dünyanın en büyük ilk 10 devletinden biri olacağız derken Anadolu’ya ayak başızımızın 1000 nci yılında yani 2071 yılında dünyanın en büyük ilk beş devletinden biri olacağız derken, aslında gösterilen hedef kızılelma’dır. Afrin, Kızılelma’nın bir parçasıdır.

Afrin sıradan bir operasyon değildir. Afrin, Türk Milleti’ne, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Devleti’nin kalbine saplanmaya çalışılan bir hançerin elle tutulup, karşıdaki hainin yüreğine saplandığı bir yerdir. Bu yüzden gerçekleşen ve devam eden operasyon Türk Milleti için çok önemlidir.

Bu operasyonda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kullandığı silahlara lütfen dikkat edin. Bundan 10 yıl, 15 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullandığı silahların yüzde 80’i ithal edilirken, bugün hamdolsun askerimizin kullandığı tüm silahların yüzde 75’i yerlidir, kendimiz yapmaktayız. Yerli tankımızı yapabiliyorsak, yerli obüslerimizle teröristleri beyninden vurabiliyorsak, yerli insansız hava araçlarıyla o teröristleri saklandıkları mağaralarda bile olsa bulup, jetlerimizle bomba yağdırabiliyorsak, bu Kızılelma ülküsünde Türk Milleti’nin lideri Recep Tayyip Erdoğan’la yürümesinin bir sonucudur.

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 90 sene evvel yurdumuzu parçalamak isteyen hainlere en büyük darbeyi milletimizle birlikte vurmuştu. Çanakkele’de birçok yerde kahraman Mehmetçiğimiz destan yazdı, başkomutanının huzurunda yeni bir Cumhuriyet, yeni bir devlet kurdu. Ama hainler boş durmadı. Yine bu devleti, yine bu milleti yıkmak için, yine bu milleti birbirine düşürmek için mücadele ettiler. Hiç heveslenmesinler. Afrin’de de yine Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’la, milletimizle, silahlı kuvvetlerimizle bu hainlere en büyük darbeyi hep birlikte vuracağız. İşte Elmalı’dan da askerlerimize elma gönderelim dedik. Kızılelma ülküsüne en güzel hediye kırmızı elma olur dedik ve bu sloganla bu proğramı tertip ettik.”

Başkan Öztekin konuşmasının ardından kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.