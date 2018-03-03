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Saltaş ve Yılmaz Tahtamescit sakinleriyle biraraya geldi

Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş ile Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Tahtamescit Mahallesi sakinleri ile biraraya geldiler.

03 Mart 2018 07:58
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Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş ile Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Tahtamescit Mahallesi sakinleri ile biraraya geldiler. Saltaş ve Yılmaz mahalle halkının istek, şikayet ve önerilerini dinledi. İlçe Emniyet Müdürü Deniz YILMAZ tarafından genel asayiş ve emniyet konusunda bilgilendirme yapılarak, vatandaşların dikkatli olmaları ve olaylar karşısında nasıl hareket etmeleri konusununda bilgi verildi.


Elmalı’da bulunan yabancı şahıslarla ilgili olarak da, ilçede bulunan Suriyeli şahısların güvenlik güçleri tarafından takip ve kontrollerinin yapıldığı belirtilerek, mahalle sakinlerinin de mahallelerine taşınan yabancı şahıslardan şüphe arz eden bir durumun gözlenmesi halinde kolluk kuvvetlerine bilgi vermeleri, yabancı şahıs çalıştırmak veya ev kiralamak isteyen vatandaşların yasal mevzuata riayet etmeleri istendi.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bakımından kurallara uyarak dikkatli olunması ve düzenli olarak yapılan denetimler sırasında güvenlik güçlerine yardımcı olunması hususunda uyarılarda bulunuldu. 

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