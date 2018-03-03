Elmalı'da Hava
ANKET
Elmalı, Antalya merkezin bir adım önünde
Antalya’da şehrin merkezindeki birçok sokakta elektrik telleri havai hattan giderken, Elmalı bu konuyu aştı ve ardı ardına sokaklardaki elektrik hatları yeraltına alınıyor
03 Mart 2018 08:03
Yorum Sayısı :0
Antalya’da onlarca sokakta elektrik telleri havadan bir elektrik direğinden diğerine ya da elektrik direğinden evlere bağlanırken, hafif bir rüzgarda ya da şiddetli bir yağışta tellerin birbirine dokunmasıyla birlikte ciddi elektrik arızalarına neden oluyor. Bazı zamanlar evlerde bulunan elektrikli cihazlar bozulurken, uzun süreli elektrik kesintlerinin yaşanmasına neden oluyor.
Elmalı ilçesinde ise elektrik hatlarını yeraltına alma çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Aydınlatma direklerine elektrik yeraltından verilirken, yapılan bu çalışmalar Elmalı’yı günübirlik gezmeye gelen Antalyalılar tarafından gıpta ile izleniyor ve “darısı Antalya’daki sokakların başına” diyorlar.
|
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar