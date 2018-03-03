Elmalı, Antalya merkezin bir adım önünde

Antalya’da onlarca sokakta elektrik telleri havadan bir elektrik direğinden diğerine ya da elektrik direğinden evlere bağlanırken, hafif bir rüzgarda ya da şiddetli bir yağışta tellerin birbirine dokunmasıyla birlikte ciddi elektrik arızalarına neden oluyor. Bazı zamanlar evlerde bulunan elektrikli cihazlar bozulurken, uzun süreli elektrik kesintlerinin yaşanmasına neden oluyor.