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Başkan Öztekin: 256 bin TL ye aldık

Elmalı Belediyesi mevcut makina-ekipman parkını bir yandan güçlendirmeye, diğer yandan yenilemeye devam ediyor. Yol yapım ve asfaltlama seferberliği başlatmayı planlayan Elmalı Belediye 265 bin liraya yeni bir silindir aldı.

03 Mart 2018 08:14
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Elmalı Belediyesi mevcut makina-ekipman parkını bir yandan güçlendirmeye, diğer yandan yenilemeye devam ediyor. Yol yapım ve asfaltlama seferberliği başlatmayı planlayan Elmalı Belediye 265 bin liraya yeni bir silindir aldı. 


Belediye Başkanı Ümit Öztekin, sosyal medya hesabından, “Elmalımıza Bir Yeni İş Makinası Daha Kazandırdık. Elmalı Belediyesi olarak halkımıza daha etkili ve hızlı hizmet üretmek için araç ve iş makinasi parkımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni aldığımız yol silindirimiz Elmalımıza Hayırlı Olsun” mesajını paylaştı.

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