Başkan Öztekin: 256 bin TL ye aldık

Elmalı Belediyesi mevcut makina-ekipman parkını bir yandan güçlendirmeye, diğer yandan yenilemeye devam ediyor. Yol yapım ve asfaltlama seferberliği başlatmayı planlayan Elmalı Belediye 265 bin liraya yeni bir silindir aldı.

Elmalı Belediyesi mevcut makina-ekipman parkını bir yandan güçlendirmeye, diğer yandan yenilemeye devam ediyor. Yol yapım ve asfaltlama seferberliği başlatmayı planlayan Elmalı Belediye 265 bin liraya yeni bir silindir aldı.