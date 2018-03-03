Muhteşem dönüşüm !

Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle Hanönü’nde başlayan ve Demircilik Çarşısı’nın da bir bölümünü kapsayan restorasyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkan görüntüyü görenler “Tek kelime ile muhteşem” diyorlar.

Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle Hanönü’nde başlayan ve Demircilik Çarşısı’nın da bir bölümünü kapsayan restorasyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkan görüntüyü görenler “Tek kelime ile muhteşem” diyorlar. Elmalı’nın tarihi kimliği ortaya çıkmış. Geçmişle bugün arasında sağlam bir köprü kurulmuş” derlerken, restorasyon çalışmalarının Elmalı’ya ayrı bir değer kazandırdığını kaydettiler.