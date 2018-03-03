Elmalı'da Hava
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Muhteşem dönüşüm !
Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle Hanönü’nde başlayan ve Demircilik Çarşısı’nın da bir bölümünü kapsayan restorasyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkan görüntüyü görenler “Tek kelime ile muhteşem” diyorlar.
03 Mart 2018 08:19
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Belediye Başkanı Ümit Öztekin’in girişimiyle Hanönü’nde başlayan ve Demircilik Çarşısı’nın da bir bölümünü kapsayan restorasyon çalışmaları sonrasında ortaya çıkan görüntüyü görenler “Tek kelime ile muhteşem” diyorlar. Elmalı’nın tarihi kimliği ortaya çıkmış. Geçmişle bugün arasında sağlam bir köprü kurulmuş” derlerken, restorasyon çalışmalarının Elmalı’ya ayrı bir değer kazandırdığını kaydettiler.
Elmalı’da turizmin gelişmesi için gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının çok önemli olduğunu kaydeden bazı vatandaşlar, “Bundan sonrası tarihi konakları otel, restaurant, cafe olarak turizme kazandırmak” dediler.
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