Altan : Elmalı’da tarihe tanıklık edin

Elmalı Belediyesi Kültür Müdürü Durmuş Altan, tarihe tanıklık etmek isteyenleri Elmalı’ya davet etti.



Sosyal medya hesabından “Tarihe Tanıklık Edin” başlığıyla bir açıklama yapan Altan, açıklamasında şunları söyledi: