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Altan : Elmalı’da tarihe tanıklık edin
Elmalı Belediyesi Kültür Müdürü Durmuş Altan, tarihe tanıklık etmek isteyenleri Elmalı’ya davet etti.
Sosyal medya hesabından “Tarihe Tanıklık Edin” başlığıyla bir açıklama yapan Altan, açıklamasında şunları söyledi:
“Geleneksel bir kültürün gündelik yaşam içerisinde korunmaya çalışıldığı Elmalı Eski çarşıları, arastaları ve dar sokaklarıyla, her adımda tarihin derinliklerine uzanarak Anadolu kültürünü yansıtan, geçmişinin cazibesini bugünlere taşıyan; iklimi, doğa güzellikleri, Sedir Ormanları, Nice medeniyetlerin gelişimine şahitlik etmiş anıt ağaçları, Beydağlarının en yüksek zirvesi olan Kızlar sivrisi, Likya Lahitlerinden esinlenerek yapılmış Arı Serenleriyle, tarihi çarşısı, Teke beylerinin konakları, Osmanlı mimarisini en iyi şekilde yansıtan, Antalya'nın en büyük anıtsal Camisi olan Ketenci Ömerpaşa 1610, Verimli ovalarda Tümülüsleri, ticari sirkülâsyona girmeyen olağanüstü kondisyona sahip ’Yüzyılın Definesi’ Tepelerin üzerindeki Kaya Mezarları, yeniden doğuşa olan inançla hediyelerle son yolculuğuna uğurlanmış Karataş -Semahöyük küp mezarları (M.Ö 3000) ve 665 yıldır süre gelen Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleriyle de büyük bir turizm potansiyeli taşımaktadır.”
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