Elmalı MYO öğrencilerine yönelik “bilinçli gıda tüketim,” standı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Elmalı İlçe Müdürlüğü tarafından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Elmalı MYO öğrencilerine yönelik “bilinçli gıda tüketimi” hakkında bilgilendirme standı kuruldu. Ziraat Mühendisleri Mustafa Fırat, Hüseyin Gedikli, Veteriner Melahat Özgür ve Gıda Mühendisi Bilal Mutlu’dan oluşan gıda birimi personellerinin katıldığı etkinlikte tüketici olarak nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Yetkililer “Ürünlerin son kullanma tarihleri ve ürünün Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen ‘işletme kayıt’ numarasının olması çok önemlidir. Ambalajları açılmış, şişmiş, delinmiş ve sızıntı yapmış ürünlerin alınmaması gerekiyor.