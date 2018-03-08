Elmalılı pancar üreticileri özelleştirme konusunda bilgilendirildi

Aralarında Elmalılı pancar üreticilerinin ortak oldukları ve yetiştirdikleri pancarlarını teslim ettikleri Burdur Şeker Fabrikası’nın da bulunduğu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusu tüm sıcaklığını korurken, S.S. Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından Elmalılı üreticiler “özelleştirme” konusunda bilgilendirildiler.