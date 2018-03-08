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Elmalılı pancar üreticileri özelleştirme konusunda bilgilendirildi

Aralarında Elmalılı pancar üreticilerinin ortak oldukları ve yetiştirdikleri pancarlarını teslim ettikleri Burdur Şeker Fabrikası’nın da bulunduğu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusu tüm sıcaklığını korurken, S.S. Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından Elmalılı üreticiler “özelleştirme” konusunda bilgilendirildiler.

08 Mart 2018 12:20
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Aralarında Elmalılı pancar üreticilerinin ortak oldukları ve yetiştirdikleri pancarlarını teslim ettikleri Burdur Şeker Fabrikası’nın da bulunduğu şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusu tüm sıcaklığını korurken, S.S. Burdur Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından Elmalılı üreticiler “özelleştirme” konusunda bilgilendirildiler.
Geride bırakılan çarşamba akşamı düzenlenen toplantıya çok sayıda Elmalılı çiftçi katılırken, Pankobirlik Yönetim Kurulu Üyesi Nasuh Eroğuz, kooperatifin “şeker fabrikalarının özelleştirilmesine” Burdur  Şeker fabrikası açısından bakış açılarını Elmalılı çiftçilerle paylaştı.
Eroğuz, “Kooperatif ve PANKOBİRLİK olarak ilk önceki hedefimiz Özelleştirme'nin ötelenmesidir. Ancak illa Özelleştirme olacaksa bu özelleştirmede Pancar Kooperatifleri mutlaka bulunmalı, 80.000 ortak adına bu ihaleye mutlaka girilmelidir. Pankobirlik, Torku’nun başarısını yakalayabilir” dedi.

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