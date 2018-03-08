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Bugün sinema Elmalılı hanımlara ücretsiz

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Elmalı Belediyesi Elmalılı hanımlara bir jestte bulundu.

08 Mart 2018 12:25
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Elmalı Belediyesi Elmalılı hanımlara bir jestte bulundu. Belediye Başkanı Ümit Öztekin,   “Sosyal Tesisler Sinema Salonu’nda Deliha-2 filmi bayanlara bugün ücretsiz . Saat 12.30, 15.00, 17.30 ve 20.00 saatlerindeki seanslardan istediklerine gidebilirler. Bu vesile ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutluyorum” dedi.  





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