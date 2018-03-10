ANKET
İşte Ak Parti İl Yönetimi
Ak Parti İl Yönetimi şu kişilerden oluştu:
İbrahim Ethem Taş, Abdullah Acar, Adnan Saraç, Ahmet Yıldız, Ali Bulut, Ali Yılmaz, Atila Demirez, Ayhan Ateş, Berkant Yavuz, Betül Demirok, Bilal Akyol, Bilal Artan, Ebubekir Avşar, Eda Yaldız Çetinkaya, Emin Madenci, Fatih Kabadayı, Fatma Ocak, Fazilet Demir, Fetullah Akçakoca, Filiz Kaplan, Gökhan Özcan, Hacer Okudan, Halil Oya, Hüseyin Okudan, İbrahim Yavuz, Kasım Birol Yılgın, Mahmut Boztepe, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Kocabaş, Mehmet Sevim, Mehmet Uysal, Mesut Topçu, Muammer Ak, Mukadder Yılmaz, Mustafa Atılgan, Mustafa Çilingiroğlu, Sadık Polat, Seda Abca, Sema Aktaş, Şeyma Hayyar Türkel, Talet Doğan, Tuğrul Primoğlu, Varol Astarcıoğlu, Yadigar Akça, Yasin Anzerli, Yılmaz Katı, Yusuf Mayıslar, Yüksel Yüce, Zekeriya Tonoğlu, Zihni Kilit.
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