Elmalı'da Hava
ANKET
İşte Ak Parti Antalya Büyük Kongre Delegeleri
İşte Ak Parti Antalya Büyük Kongre Delegeleri
10 Mart 2018 22:14
Yorum Sayısı :0
İşte Ak Parti Antalya Büyük Kongre Delegeleri
İbrahim Ethem Taş, Tülay Beşkonak Özçay, Ömer Akbaş, Menderes Türel, Ümit Öztekin, Osman Ağzıkara, Gökhan Oruç Önalan, Rıza Sümer, Hakan Tütüncü, Alpaslan Belin, Mustafa Toklu, Hasan Öz, Hasan Kozan, Ramazan Çalık, Mehmet Rıfat Durukan, Durmuş Kaan Şahin, Halil Şahin, Arif Yavuzer, Hüsamettin Çetinkaya, Bekir Kıvrım, Mutlu Ulutaş, Halil Kocaer, İlhami Yıldıran, Sait Yılmaz, Adil Çelik, Osman Aladağ, Kaan Osman Sarıoğlu, İsmail Selami Minta, Mustafa Başkaya
|
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
CHP, SAADET ve İYİ Parti’nin “Pancar Üreticileri Satışa Dur Diyor” konulu toplantısına Elmalılı pancar üreticileri ilgisiz kaldı