Menderes Türel Elmalı’da acilen bu proje ve hizmetleri hayata geçirmeli

İşte, Menderes Türel Başkanlığındaki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Elmalı acilen çözmesi gereken sorunlar ya da projeler

1- Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi’nin ısınma sorunu derhal çözümlenmeli, merkezde kış aylarında da kültürel etkinlikler düzenlenebilmeli, Elmalılılar üşüyerek konferans ya da anma günü etkinlikleri izleyip-dinlemek zorunda kalmamalı.

2- Yeni otogar inşaatına vakit geçirilmeden başlanmalı

3- Eski otogar alanına uygulanacak projenin hayata geçirilmesi daha da gecikecekse Elmalı’ya yakışan çok amaçlı bir kültür-sanat salonu acilen yapılmalı.

4- İlçenin otopark sorununun çözümlenmesi konusunda ciddi ve kalıcı adımlar atılmalı.

5- Hükümet Caddesi’nde yapılması düşünülen çalışmalar artık şekillenmeli, aynı anda birden fazla müteahhit devreye sokularak kısa sürede bu çalışmalar sonlanmalıdır. Proje, başlama ve bitiş tarihi konusunda sadece cadde üzerindeki esnaf değil Elmalı halkı bilgilendirilmeli.

6- Elmalı Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve ilgili bakanlığa devir işlemi süren Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni Büyükşehir devir almalıdır.