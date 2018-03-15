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Türel, Elmalı’ya geliyor
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı menderes Türel'in bugün Elmalı'ya gelmesi bekleniyor
15 Mart 2018 08:14
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir tarafından başlatılan ve süren yatırım ve hizmetleri yerinde görmek, varsa bu yatırım ve hizmetlerle ilgili sorunları yerinde tespit etmek, başlayacak projelerle ilgili son durumu değerlendirmek, vatandaş ve kişilerle görüşmek, bilgilendirmek amacıyla bugün Elmalı’ya gelmesi bekleniyor. Menderes Türel’in Elmalı ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi’nin Elmalı’da devam eden yatırım ve hizmetlerinin bitirilmesi, yeni yatırım ve hizmetle ise start verilmesi bekleniyor.
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