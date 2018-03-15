Elmalılı fırıncılara “elinizi sık sık yıkayın uyarısı”

Elmalı’da fırınlarda, ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personel için, Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde “ATSO AKA-DEMİ” çatısı altında hijyen eğitimi semineri düzenlendi.

15 Mart 2018 16:06

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