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Elmalılı fırıncılara “elinizi sık sık yıkayın uyarısı”
Elmalı’da fırınlarda, ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personel için, Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde “ATSO AKA-DEMİ” çatısı altında hijyen eğitimi semineri düzenlendi.
15 Mart 2018 16:06
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Elmalı’da fırınlarda, ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan ve fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personel için, Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde “ATSO AKA-DEMİ” çatısı altında hijyen eğitimi semineri düzenlendi. Ziraat Mühendisi-Gıda Kontrol Görevlisi Ahmet Korhan Erdem konuşması sırasında seminere katılanları sık sık ellerini yıkamaları konusunda uyardı.
Hijyen konusunda katılımcılara oldukça önemli bilgiler aktaran Erdem’in konuşması dikkatle dinlendi.
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